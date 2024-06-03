Государство продало долю в компании по производству минеральной воды

РБК: государство отказалось от доли в компании по производству «Ессентуков»

Государственное акционерное общество «Кавминкурортресурсы» продало долю в компании «Холдинг Аква». Об этом сообщил РБК .

По данным источника издания, акции выкупили частные акционеры. Сумма соглашения не раскрывается.

В «Холдинге Аква» подтвердили, что «Кавминкурортресурсы» не являются акционером компании. Сделку закрыли еще на прошлой неделе. «Кавминкурортресурсам» принадлежали 25% «Холдинга Аква», а остальными 75% владело ООО «Аква Инвестиции». Теперь весь пакет акций принадлежит «Холдингу Аква».

В компании подчеркнули, что планируют продолжать сотрудничество с отечественным недропользователем.

«Несмотря на уход „Кавминкурортресурсов“ из холдинга, они остаются нашим стратегическим партнером. Вместе мы укрепили позиции „Нарзана“ и „Ессентуков“ на рынке, а также очистили его от контрафакта», — указал генеральный директор «Холдинга Аква» Святослав Вильк.

Ранее стало известно, что российские инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен иностранных ценных бумаг на замороженные активы.