Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов

Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35 млрд руб.

Фото: РИА «Новости»

Инвесторы из России подали свыше миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей в рамках обмена замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба «Инвестиционной палаты», которая стала организатором торгов в рамках обмена замороженными активами.

«Инвестпалата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. Прием заявок нерезидентов на выкуп начался 3 июня и продлится до 5 июля.

«Число поданных российскими розничными инвесторами заявок превышает миллион. Общая стоимость активов в пуле, исходя из начальных цен, составила 35,31 миллиарда», — отметили в палате.

В пул вошли самые популярные среди инвесторов в России ценные бумаги иностранных компаний — Microsoft, Tesla и Alphabet.

Ранее МИД России исключил национализацию активов ушедших из страны компаний.

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