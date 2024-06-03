Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35 млрд руб.
Инвесторы из России подали свыше миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей в рамках обмена замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба «Инвестиционной палаты», которая стала организатором торгов в рамках обмена замороженными активами.
«Инвестпалата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. Прием заявок нерезидентов на выкуп начался 3 июня и продлится до 5 июля.
«Число поданных российскими розничными инвесторами заявок превышает миллион. Общая стоимость активов в пуле, исходя из начальных цен, составила 35,31 миллиарда», — отметили в палате.
В пул вошли самые популярные среди инвесторов в России ценные бумаги иностранных компаний — Microsoft, Tesla и Alphabet.
Ранее МИД России исключил национализацию активов ушедших из страны компаний.