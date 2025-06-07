Гостевые дома легализуют в России

Путин подписал указ о легализации гостевых домов в 17 регионах России

В ряде регионов России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

Эксперимент пройдет с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года. Он затронет 17 регионов России и федеральную территорию Сириус.

Текст указа определяет понятия «услуги гостевого дома», «гостевой дом», «собственник гостевого дома», «классификация гостевого дома», а также устанавливает требования к жилью для перевода в статус гостевого.

Также глава государства подписал закон, обязывающий управляющие компании в России отчитываться перед жильцами многоквартирных домов. Отчет за предыдущий год начнут предоставлять в I квартале текущего года, а также публиковать в ГИС ЖКХ.

Ранее стало известно, что более 30% российских туристов во время путешествия по стране останавливаются в отелях.