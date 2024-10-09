ВЦИОМ: 33% российских туристов останавливаются в отелях во время путешествия по стране

Интерес россиян к внутреннему туризму заметно возрос. В июле текущего года число путешественников внутри страны достигло 22,4 миллиона, и эксперты прогнозируют, что в 2024 году оно может превысить 90 миллионов, сообщил pravda-nn со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Так, 14% россиян провели летний отпуск в России, большинство из них остановились в отелях (33%). Также 20% арендовали жилье, а 14% — выбрали гостевые дома.

Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает комфортные отели, тогда как старшие люди чаще выбирают гостевые дома и санатории.

Безопасность и круглосуточная поддержка на сервисах бронирования стали важными факторами для 24% и 33% опрошенных соответственно, добавил «Петербургский дневник».