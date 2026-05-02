ГОСТ на шаурму появится в России к концу 2026 года

Технический комитет разрабатывает ГОСТ на шаурму. Стандарт будет включать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам хранения продукта. Об этом рассказала РИА «Новости» заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

«В нем будут содержаться, конечно же, рекомендации по составу шаурмы, то есть мы говорим об ингредиентах, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью», — отметила она.

В кулуарах Кавказского инвестиционного форума она отметила, что разработка велась с целью создания рекомендаций по технологии приготовления, определению срока годности и соблюдению требований безопасности пищевого производства.

По ее словам, разработкой ГОСТа на шаурму занимается тот же технический комитет, что активно участвует в создании стандартов русской кухни.

Примерный срок, указанный в программе национальной стандартизации, — конец года.

