В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых

В России утвердили новый ГОСТ на квест-комнаты для людей старше 18 лет. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.

Документ составили для снижения рисков среди участников квестов, также в нем прописали прозрачные условия оказания услуг в сфере развлекательного досуга.

В нормативе классифицировали услуги квест-комнат для взрослых, установили общие требования к организации таких развлечений и их безопасности.

Теперь организаторам квест-комнат необходимо выполнять требования по техническому состоянию и использовать оборудование и декорации надлежащего качества. Кроме того, во время квеста исключаются ситуации, которые подвергают участников какой-либо травмоопасности.

Ранее в Уфе аниматор применил физическую силу и электрошокер во время устрашающего квеста с группой школьников. Травмы получили две девочки, им понадобилась помощь медиков.