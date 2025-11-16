ГОСТ на музыкальные ударные инструменты впервые введут в России

В России впервые вводят отдельный ГОСТ на музыкальные ударные инструменты. Новый стандарт начнет действовать с 1 декабря и устанавливает требования к качеству изготовления барабанов, используемым материалам и их транспортировке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно документу, все шарнирные соединения и механизмы должны работать плавно и бесшумно, без перекосов и заеданий. Мембрана барабана должна быть ровно и плотно натянута, без складок, трещин или проколов.

ГОСТ также определяет, из какой древесины можно изготавливать ударные инструменты, какой должна быть ее влажность и какие краски допустимо использовать.

Ранее в Минстрое анонсировали появление официальных домовых чатов в мессенджере MAX. Задачу по использованию мессенджера в сфере ЖКХ перед министерством поставили правительство и лично президент Владимир Путин.