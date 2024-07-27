Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России

Глава Минюста Чуйченко предложил реформировать нотариат

Фото: РИА «Новости»

Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который направлен на усиление контроля над работой нотариусов. Об этом чиновник сообщил на заседании в Совфеде.

Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.

Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.

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