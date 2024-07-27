Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России
Глава Минюста Чуйченко предложил реформировать нотариат
Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который направлен на усиление контроля над работой нотариусов. Об этом чиновник сообщил на заседании в Совфеде.
Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.
Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.