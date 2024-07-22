Юрист Хаминский заявил, что содействие нотариусов существенно сократит сроки взыскания долгов по ЖКХ

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский прокомментировал «Известиям» инициативу о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов.

По его словам, оформление исполнительной надписи нотариусом в законодательном порядке значительно сократит время взыскания долгов. В соответствии с законом об исполнительном производстве, такая резолюция равна судебному приказу и исполнительному листу. Это подразумевает исключение судебной стадии, которая требует больших временных и финансовых затрат. Следовательно, документ можно сразу отправлять судебным приставам.

Тем не менее, по мнению юриста, для успешного внедрения этого новшества потребуется решить ряд правовых проблем. В частности, необходимо обеспечить нотариусам доступ к информации о владельцах недвижимости и актуальном состоянии их лицевых счетов в управляющих и ресурсоснабжающих компаниях. Кроме того, важно установить ответственность за нарушение правил хранения и использования персональных данных, чтобы избежать их утечки на черный рынок.