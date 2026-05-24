Госдума рассмотрит законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в «Максе».

По его словам, речь идет о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Предлагается в 12 раз — с 4 200 до 50 тысяч рублей — повысить пошлину при оформлении российского гражданства.

С 1920 до 15 тысяч рублей могут увеличить денежный сбор при оформлении разрешения на временное проживание, с шести до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.

«Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год», — указал Володин.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. Любая неснятая или непогашенная судимость станет основанием для автоматического отказа.