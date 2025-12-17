Госдума рассмотрит законопроект о наказании сбежавших за границу от правосудия

В четверг, 18 декабря, Госдума рассмотрит законопроекты об ограничительных мерах для лиц, которые скрываются от правосудия за рубежом. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, инициативы, о которых идет речь, позволят создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания.

Комплекс мер предлагается ввести против осужденных за совершение преступлений и виновных в административных правонарушениях.

«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия», — отметил Володин.

Среди мер, которые будут рассматриваться, — приостановка регистрации прав на недвижимость, блокирование денежных средств и прочее.