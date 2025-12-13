Госдума рассмотрит меры против покинувших Россию преступников

Депутаты Госдумы рассмотрят в ближайшее время законопроекты в отношении граждан, совершивших преступления и покинувших Россию. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников уже направили в профильный комитет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что парламентарии рассмотрят эти инициативы в приоритетном порядке.

«Предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», — объяснил он.

Ограничения коснутся не только лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, но и тех, кого привлекли к административной ответственности за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности и других.

Ранее депутаты ГД приняли во втором и третьем чтениях законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатное повторное получение среднего профессионального образования. Авторы инициативы объяснили, что переподготовка может военным после возвращения со службы найти новую специальность.