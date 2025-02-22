Госдума рассмотрит проекты по поддержке участников СВО и членов их семей

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин .

«Один из главных приоритетов Госдумы — законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей», — объяснил.

Парламентарии уже приняли восемь законопроектов в первом чтении, добавил спикер ГД. Инициативы предлагают предоставлять дополнительный отпуск родственникам участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию. Также один из проектов предусматривает, что сотрудникам ОВД из числа ветеранов боевых действий будет предоставляться дополнительный отпуск на 15 суток.

Согласно одной из инициатив, участники боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР смогут получать две пенсии одновременно.

Ранее Госдума приняла законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года. По словам Володина, благодаря инициативе право на выплаты получат еще до пяти миллионов семей.