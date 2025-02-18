Госдума продлила материнский капитал до конца 2030 года

Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

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Благодаря этому, по оценке председателя палаты Вячеслава Володина, право на выплаты получат еще до пяти миллионов семей.

С 1 февраля материнский капитал проиндексировали на 9,5%. Теперь за первого ребенка будут платить 690 тысяч рублей, за второго — 222 тысячи. Если семья не получала сертификат при рождении первенца, она получит 912 тысяч рублей.

Кроме того, в декабре на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин сообщил о сохранении программы семейной ипотеки со ставкой под 6% годовых. Все это делается для улучшения демографической ситуации в России, подчеркнул глава государства.