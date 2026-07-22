Госдума расширила круг лиц с судимостью, допущенных заключать контракты с ВС

Список статей, судимость по которым допускает заключение контракта с Вооруженными силами, станет шире. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума, документ опубликовали на официальном сайте .

После подписания закона контракт смогут заключить осужденные еще по 11 статьям УК. Среди них — контрабанда стратегических товаров и наркотиков, участие в организованной преступности и незаконное обращение с ядерными материалами.

Замминистра обороны и начальник главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин отметил, что судимые граждане будут служить отдельно от других военнослужащих и к ним применят дополнительные меры контроля. Его слова привело РБК.

Ранее пресс-служба УМВД по Пензенской области опровергла слухи о принудительном заключении контрактов с Минобороны в области. В ведомстве пояснили, что сотрудники выявляют лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.