Сегодня 02:49 Абсурд и полицейские с рулеткой. Новый закон о выгуле собак на Кубани стал поводом для споров Волонтер Екатерина: регулирование длины поводка для выгула собак — это абсурд 0 0 0 Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Краснодарском крае законодатели в очередной раз обновили правила выгула собак. Если раньше собак измеряли кошками, то теперь перешли на традиционные сантиметры. И подогнали под эти самые сантиметры законодательство, ограничив длину поводка для выгула. В чем заключается нововведение, насколько оно обосновано и в чем загвоздка — в материале 360.ru.

Новый закон о длине поводков В новой версии закона № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» законодатели внесли изменения в пункт 4 части 2 статьи 5.1. «При выгуле домашнего животного <…> необходимо соблюдать следующие требования: выводить домашних животных из жилых помещений <…> для выгула: до 30 сантиметров в холке на поводке не более 1,5 метра, обеспечивающем контроль над животным, на руках или в специальном контейнере; свыше 30 сантиметров — на поводке не более 0,8 метров и в наморднике», — гласит поправка.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ранее в этом пункте значились декоративные и охотничьи породы — на коротком поводке, а потенциально опасные — на коротком поводке и в наморднике. Теперь решили разделить собак по сантиметрам. То есть, к разряду потенциально опасных приравняли всех собак выше 30 сантиметров в холке — лабрадоров, пуделей, бассет хаундов и прочие вполне безобидные породы. Список потенциально опасных собак утвержден на федеральном уровне, но законодатели Краснодарского края внести поправки в региональный закон. К тому же, перечень собак в этом списке вызывает вопросы, названия некоторых пород не слышали даже опытные кинологи.

Интересно В России 12 пород собак и их метисы признаны потенциально опасными согласно Постановлению Правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974: Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы собак этих пород. Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы. В России 12 пород собак и их метисы признаны потенциально опасными согласно Постановлению Правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974: Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы собак этих пород. Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Собаку нужно контролировать Чтобы разобраться в хитросплетениях законодательства, за помощью 360.ru обратился к специалистам. Член ассоциации группы антитеррора «Альфа», член кинологического совета при Минсельхозе РФ, президент фонда «Альфа -Кинология» Андрей Попов пояснил, что поводок в 1,5 и 0,8 метра — вполне приемлемая длина для передвижения собаки к месту выгула. «Если предположить, что собака будет на поводке три метра, то действительно контролировать ее намного сложнее. Получается шесть метров радиус вокруг нее свободно. Я думаю, что 0,8 метра для собак крупных пород достаточно для того, чтобы пройти выгулять собаку», — отметил эксперт.

Фото: Jason Moore/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Однако собеседника 360.ru смутили эти 30 сантиметров — ведь есть породы собак небольшого размера, но очень опасные, которые могут нанести серьезные травмы при нападении. «Есть такая порода питбуль, она может нанести травмы намного сильнее, чем, допустим, овчарка. Она мелкая, у нее очень сильные челюсти и, соответственно, поймать ее очень трудно. Это такая вот маленькая пиявка с такими зубами, очень серьезно», — отметил Попов. Эксперт добавил, что крупная собака на длинном поводке пугает не только прохожих, но и других собачников, и из-за этого зачастую происходят конфликты. По поводу нововведения в законодательство специалист заявил, что «надо с чего-то начинать», но надо понимать, что закон будет меняться.

Фото: Christopher Walls/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«На абсурд похоже» Волонтер приюта «Лохматая душа» Екатерина призналась, что регулирование длины поводка для выгула «как-то немножко на абсурд похоже». Она отметила, что в Подмосковье такого закона нет. «Есть потенциально опасные собаки, перечень которых определен, но это крупные собаки, это явно не 30 сантиметров. Тридцать сантиметров — это шпицы», — удивилась волонтер. Екатерина отметила, что ужесточение закона не приведет ни к чему хорошему, в Краснодаре и так очень много брошенных собак. «Если введут такой закон в Москве, в области, <…> то бездомных будет еще больше», — отметила волонтер.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Юрист Фонда защиты городских животных Кристина Левчук по поводу длины поводка отметила, что короткий поводок необходим, чтобы хозяин мог контролировать питомца. «Потому что на пятиметровом поводке ты ее слабо можешь контролировать, потому что она формально вроде бы на поводке, но бежит куда хочет. И, в принципе, может дотянуться и до детей, и до кого угодно. То есть это такая условная ограниченность, когда поводок очень длинный», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Левчук отметила, что для выгула собак предусмотрены специальные площадки, где собака может гулять без поводка. По мнению юриста, поводок не предназначен для выгуливания собаки, а лишь для передвижения к месту выгула. «Собака должна гулять на площадках. А поводок нужен для того, чтобы собаку ограничивать в общественном месте. <…> То есть ее фиксируют на поводок, чтобы довести до того места, где она будет гулять. О прогулке непосредственно на поводке речи-то не идет по большому счету. Поэтому мое мнение — здесь нет какого-то грубого противоречия, потому что гулять она будет на специальной площадке отведенной уже без поводка», — высказала мнение Левчук.

Фото: ChatGPT & 360.ru

Полицейский с рулеткой Мнения экспертов о длине поводка разделились, однако все единогласно выразили недоумение, кто и как будет контролировать исполнение данного пункта закона. Сразу возникли предположения о полицейских, бегающих за собаками с рулеткой. «Хорошо, закон ввели, а кто будет это контролировать? У нас нет зоополиции, которая могла бы отслеживать. <…> Участковый будет бегать с рулеткой? <…> Соседи будут писать доносы? Но они тоже не с линейкой ходят, они тоже должны будут доказать длину поводка. Не знаю, это очень как-то странно», — высказалась волонтер Екатерина. «Замерять рост собаки они будут или с рулеткой ходить, главное — ответственность есть, и в случае нарушения могут и оштрафовать. Как это будут реализовывать правоохранительные органы? Скорее всего, у них будут какие-то инструкции, которых сейчас, может быть, даже еще и нет. Они их разработают и будут их реализовывать», — пояснила юрист Кристина Левчук.

Фото: www.globallookpress.com

Собаководов в новых правилах смущает несколько моментов. Не все населенные пункты могут похвастаться наличием большого количества площадок для собак или хотя бы одной площадкой. Поэтому зачастую питомцев выгуливают в ближайших кустах. Делать это на коротком поводке проблематично. Возможно, законодатели действительно предполагали, что нововведения касаются тех, кто лишь ведет собаку на площадку на поводке, но что делать тем, у кого таких площадок нет? В частности, в Краснодарском крае по закону «при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых органами местного самоуправления». Как именно должно быть обозначено это место — тоже неизвестно. В связи с этим возникает вопрос — на каком этапе «выход из дома» на коротком поводке переходит в выгуливание собаки, и как это выгуливание регламентируется? Ведь в законодательстве нет четкого разделения между понятиями «выход из дома» и «выгул».