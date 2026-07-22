Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях приняла в окончательном чтении пакет законов о применении ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения административного или уголовного наказания. Информация появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Первый закон устанавливает, что ограничения действуют в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо привлеченных к ответственности за невыполнение законодательства об иноагентах, призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной международной или иностранной организации.

МВД должно будет подтвердить, что гражданин находится за пределами России и уклоняется от назначенного наказания.

Для таких людей закон вводит 14 ограничений, включая запрет регистрации в качестве ИП и самозанятых, отказ в заключении кредитов и займов.

Ранее Госдума приняла закон о запрете выдачи гражданства и РВП мигрантам с судимостью.