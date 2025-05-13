Эксперт сервиса «Максим» Стенников указал на минусы нового закона о такси

Новый закон о локализации такси может привести к обрушению рынка перевозок на Дальнем Востоке. В регионе большинство таксистов используют иномарки, в то время как в центральной России доля отечественных авто в этой сфере достигает 40%. Об этом рассказал руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, в центральной части страны от 20% до 40% автомобилей, используемых для выполнения заказов, являются отечественными. На Урале и в Сибири этот показатель составляет около 30%, а на Дальнем Востоке — всего 0,3%. Такая структура авторынка формировалась более 30 лет.

Эксперт подчеркнул, что таксопарковая модель рынка существует только в Москве и Санкт-Петербурге. В других городах от 95% до 100% заказов выполняют частные водители на личных автомобилях. Они не смогут соблюдать норму о локализации такси по формальным и финансовым причинам.