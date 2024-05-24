Рабочую пятницу для женщин предложили сократить в Госдуме

Вице-спикер Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Об этом стало известно РИА «Новости» .

«Прошу вас рассмотреть инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты», — написал он в обращении.

Чернышов предложил сделать меру обязательной для муниципальных и государственных служащих, а также бюджетной сферы. Для частных компаний сокращение графика носит рекомендательный характер.

Депутат отметил, что в России женщины составляют 49% от всей рабочей силы, что является одним из самых высоких показателей в мире. Он добавил, что женщины также ухаживают за детьми и выполняют большинство рабочих дел, тратя на эти цели около шести часов в день.

Ранее стало известно, что работодателей в России обяжут компенсировать работу сотрудников в выходные дни.