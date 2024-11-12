ГД приняла закон о запрете усыновления для ряда стран с разрешенной сменой пола

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, который запрещает усыновлять российских детей гражданам из стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Закон дополнит Семейный кодекс новыми нормами. Гражданам стран, в которых разрешается смена пола путем медицинского вмешательства, запретят усыновлять и брать под опеку российских детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в ряде государств для юридической смены пола нет возрастных ограничений. По его мнению, новый закон поможет оградить российских детей от потенциальных опасностей. Спикер ГД призвал исключить любое посягательство на возможное изменение пола при усыновлении иностранцами.