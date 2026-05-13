Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к обороту метанола

Госдума на заседании в среду во втором и третьем чтениях приняла законопроект об административной ответственности за нарушение требований к обороту метанола. Информация появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что метанол является опасным ядом для человека. Из-за его с этиловым спиртом существует риск отравления.

За оборот жидкостей индивидуальными предпринимателями или организациями, информацию о которых не включили в соответствующий реестр, установили денежный штраф до одного миллиона рублей либо прекращение деятельности на срок до трех лет.

Для юридических лиц предусмотрен штраф до одной пятой выручки за календарный год, предшествующий году выявления правонарушения, но не менее трех миллионов рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За нарушение требований к хранению вещества Госдума установили штраф от 50 до 70 тысяч рублей для должностных лиц, от 150 до 200 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией продукции.

Ранее жертвами суррогатного алкоголя в Ленобласти стали 19 человек.