Жертвами суррогатного алкоголя в Ленобласти стали уже 19 человек
От паленого алкоголя в Ленобласти скончались уже 19 человек, сообщила Baza. По информации Telegram-канала, в восьми случаях причиной гибели пострадавших назвали метанол.
«Сейчас медики оказывают помощь еще одному пациенту, он находится в крайне тяжелом состоянии», — указал источник канала.
В общей сложности за сентябрь в Сланцевском районе, по информации Baza, зафиксировали 19 смертей от отравления суррогатным спиртным.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте