Жертвами суррогатного алкоголя в Ленобласти стали уже 19 человек

От паленого алкоголя в Ленобласти скончались уже 19 человек, сообщила Baza . По информации Telegram-канала, в восьми случаях причиной гибели пострадавших назвали метанол.

«Сейчас медики оказывают помощь еще одному пациенту, он находится в крайне тяжелом состоянии», — указал источник канала.

В общей сложности за сентябрь в Сланцевском районе, по информации Baza, зафиксировали 19 смертей от отравления суррогатным спиртным.