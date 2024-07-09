Госдума приняла во втором чтении проект закона о туристическом налоге

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении туристического налога с 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно документу, муниципальные образования смогут вводить такой налог собственными нормативными актами. Ставки будут зависеть от категории средств размещения и сезонности.

В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости гостиничных услуг. Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 10 июля.

Нижняя палата парламента 9 июля приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ. Также в ГД рассмотрят инициативу о ежегодной выплате для работающих родителей.

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