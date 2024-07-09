Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ. Третье чтение запланировали на 10 июля, сообщило РИА «Новости».

Документ предполагает изменения в Налоговом кодексе и вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода в 2,4 миллиона рублей в год, до 15% — на доход до пяти миллионов рублей, 18% — до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов. Суммы свыше последней будут облагаться налогом в 22%.

Из-под повышенного НДФЛ выведут денежное довольствие участников СВО и северные надбавки. Ничего не поменяется и для самозанятых.

В Совете Федерации ранее поддержали законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей. Госдума приняла документ в первом чтении в прошлом месяце.