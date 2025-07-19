Госдума приняла проект об увеличении штрафов за навязанные услуги

Законопроект, увеличивающий штрафы за навязывание товаров и услуг, приняли в первом чтении. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он напомнил, что федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат, приняли еще в апреле. Теперь парламентарии решили в разы увеличить штрафы за его нарушение.

Наказание для должностных лиц, сейчас составляющее до четырех тысяч рублей, вырастет до 300 тысяч. Для юридических лиц оно составит до одного миллиона рублей вместо 40 тысяч.

«К совершению, к невыгодным покупкам принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека», — отметил Володин.

Новый проект поспособствует защите граждан и предотвращению правонарушений со стороны продавцов и исполнителей услуг.

Ранее председатель Госдумы рассказал, как в России ведут борьбу с кибермошенничеством. По его словам, защите людей от финансовых потерь уделяется приоритетное внимание.