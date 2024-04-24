Деньги 24 апреля 2024, 10:04 Стало известно, сколько должники в России платят коллекторам в месяц НАПКА: должник в России в месяц отдает коллекторам более 5 тысяч рублей РИА «Новости»

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В начале 2024 года в России средний размер платежа коллекторам от одного должника превысил пять тысяч рублей в месяц, а в марте достиг 5,3 тысячи рублей. Об этом написал РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За первые три месяца текущего года средний платеж коллекторам вырос на 13,8%. Взыскатели долгов отметили, что у россиян повысилась платежная дисциплина. Речь идет о погашении долгов, которые банки продали коллекторским агентствам.

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В НАПКА заявили, что россияне стали выплачивать долги из-за смены финансовой модели поведения. Многие сократили расходы и начали ответственно относиться к деньгам.

Все чаще россияне направляют средства на погашение долгов на фоне роста зарплат. По данным Росстата, в прошлом году реальная зарплата повысилась на 7,8%.

В 2023 году в России выявили более восьми тысяч нарушений со стороны коллекторов. Оказалось, что в Москве взыскатели чаще идут на нарушения, оказывая давление на должников.