Госдума предложила запретить наказывать работников за опоздание из-за погоды

Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, который предлагает ввести строгий запрет на наказание работников за опоздание из-за плохой погоды. Об этом сообщила «Российская газета» .

Авторы поправок отметили, что в настоящее время существует практика наказания граждан, не сумевших вовремя добраться до работы из-за неблагоприятной погоды.

«Тяжелые погодные условия по моральным нормам являются уважительной причиной, однако это не закреплено в законодательстве и порождает споры, включая судебные разбирательства», — подчеркнули авторы поправок.

Чтобы избежать подобных конфликтов, предлагается внедрить специальную норму в Трудовой кодекс. Поправки запретят применение дисциплинарных взысканий к работникам за опоздание в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Адвокат Вячеслав Голенев подчеркнул, что есть важный момент — это критерий оценки погодных условий. По его словам, вопрос оценки имеет принципиальное значение. И хотя инициаторы поправок стремятся защитить простых работников, нельзя допустить и злоупотреблений со стороны граждан, отметил он.

«На данный момент в Трудовом кодексе не установлен перечень причин, по которым опоздания или прогулы могут считаться уважительными. <…> Идея конкретизировать законодательные нормы заслуживает поддержки», — говорит адвокат.

Он добавил, что Верховный суд России при рассмотрении подобных дел придерживается линии, направленной на защиту граждан, и судебная практика в целом складывается в их пользу.

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