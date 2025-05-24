Молодежь из Балашихи сняла оскорбительный ролик с крестом и иконой

МВД: в Балашихе задержали трех человек за пропаганду аморального образа жизни

Полиция в Балашихе задержала трех человек за распространение в Сети провокационных видео с православной символикой. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Видеозапись с двумя девушками и молодым человеком полицейские нашли во время мониторинга в Сети.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила, что лица 2001–2003 годов рождения проживают в Балашихе. Их задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», — уточнила Волк.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале заявила, что за подобными блогерами стоят онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ.

«Именно они выращивают треш-блогеров для последующей рекламы наркомагазинов, снабжают их деньгами и препаратами. Целевая аудитория — дети. Все это давно хорошо известно правоохранительным органам», — отметила она.

На видео молодой человек прикладывал половой орган к иконе, а затем имитировал с крестом половой акт, две девушки в кадре комментировали происходящее. После этого одна из участниц видеоролика на коленях записала «извинения», поблагодарив православных блогеров и Мизулину за пиар.

Ранее треш-блогер Аленушка ТВ рассказала, что просила у Мизулиной защиты от кибербуллинга.