Госдума обвинила банки в смене условий пользования счетами без согласия клиентов

Российские банки начали изменять условия пользования счетами и картами без получения согласия от клиентов. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам депутата, россияне стали чаще обращаться в Госдуму с жалобами на то, что некоторые банки без согласия пользователей вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тарифы на обслуживание или поднимают процентные ставки по кредитным продуктам. Людям, которые сталкиваются с подобными решениями банка, приходится обращаться в суд.

Володин напомнил, что, согласно федеральному закону России, кредитным организациям запрещено в одностороннем порядке изменять условия, прописанные в договоре с клиентом. Для того чтобы россияне могли принимать обдуманные решения о заключении финансовых услуг или оформлении потребительского кредита, банки обязаны сообщать клиентам все условия, напоминать о рисках и обеспечить полную осведомленность гражданина обо всех деталях договора.

«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку», — заключил председатель Госдумы.

Ранее профессор Вадим Виноградов предупредил российских пользователей о том, что неосторожная формулировка при заполнении поля «назначение платежа» во время перевода денег по картам между физическими лицами может привести к ограничению доступа к счету.