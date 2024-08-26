Госдума обсудит новые варианты льготных ипотек

Депутат Госдумы Аксаков: в России появятся четыре новые льготные ипотеки

Фото: РИА «Новости»

В России могут разработать как минимум четыре новые программы льготной ипотеки, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Новые программы начнут обсуждать в ходе заседания Государственной думы в следующей сессии, заявил Аксаков. Он добавил, что новые программы упростят покупку жилья, а также позволят государству увеличить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.

Аксаков отметил, что новые льготные ипотечные варианты необходимо разработать таким образом, чтобы избежать несанкционированного использования, что может привести к неконтролируемому спросу и перегреву рынка.

Массовая льготная ипотека на новостройки с процентной ставкой восемь процентов завершилась в России 1 июля.

Кроме того, риэлтор Юлия Максимович заявила, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России снизились не только из-за высокой процентной ставки, но и по причине частых отказов банков.

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