Риэлтор Максимович объяснила, что банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за высокой закредитованности россиян

В России объемы выдачи ипотечных кредитов снижаются на 55%, согласно данным Российской Гильдии риелторов. Причины этого явления кроются не только в уменьшении спроса и высоких ставках, но также в увеличении числа отказов со стороны банков. Об этом aif.ru рассказала руководитель комитета по ипотеке Российской Гильдии риелторов Юлия Максимович

По ее словам, на сегодняшний день население имеет значительный уровень задолженности, что видно как по количеству кредитов, так и по их качеству. Ранее у заемщика было от двух до пяти долговых обязательств, сейчас же их число возросло до 7-13. Банки стали чаще отказывать даже тем, кто оформляет рассрочку на товары через маркетплейсы. Кредиторы делают вывод, что такие клиенты не умеют грамотно управлять своими финансами, что и приводит к отказам в ипотеке, отметила Максимович.

Эксперт посоветовала потенциальным заемщикам избегать оформления рассрочки на онлайн-курсы, так как банки классифицируют такие кредиты как займы от микрофинансовых организаций, особенно если сумма составляет от 50 до 150 тысяч рублей. Бывали случаи, когда за одним человеком числилось до 22-45 микрозаймов. Таким заемщикам обычно отказывают в ипотеке или предлагают крайне невыгодные условия.