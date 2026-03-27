Сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды против нетрезвых водителей

В ближайшие выходные, с 27 по 29 марта, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей. Региональные управления сообщили, что во время рейдов инспекторы уделят особое внимание поиску нетрезвых автомобилистов.

Проверки пройдут в Ленинградской, Тверской, Ивановской, Липецкой, Ульяновской, Омской, Кировской областях и других регионах страны.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения — одно из наиболее грубых нарушений ПДД, которое зачастую приводит к самым тяжелым последствиям», — отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в беседе с «Известиями».

Он также призвал очевидцев сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или садятся за руль после употребления алкоголя. По словам Хранцкевича, инспекторы ДПС будут оперативно реагировать на такие сигналы.

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования суд может лишить прав на срок от полутора до двух лет и назначить крупный штраф. В отдельных случаях нарушителям грозит и уголовная ответственность.

Ранее управление ГИБДД МВД России по Московской области на основе статистики определило самые опасные участки и выставило на них патруль. Инспекторы пришли к выводу, что аварийность на подмосковных дорогах значительно сократилась.