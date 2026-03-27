Дороги в Подмосковье стали безопаснее. Аварийность сократилась на 18%

Аварийность на подмосковных дорогах значительно сократилась. Управление ГИБДД МВД России по Московской области на основе статистики определило самые опасные участки и выставило на них патруль. 360.ru узнал о дорожной обстановке и мерах, которые обезопасят жителей в 2026 году.

С начала года аварийность значительно снизилась. В январе–феврале 2026 года количество ДТП уменьшилось на 18%, число погибших — наполовину. Сократилось и количество травм. Все это — результат комплексных мер.

«Нами был проведен анализ причин и условий роста аварийности в 2025 году, сделаны выводы. Были передислоцированы наряды дорожно-патрульной службы в те места, именно где были наиболее часто аварии в 2025 году», — сказал замначальника управления Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов.

Наибольшее количество ДТП составили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Среди ключевых причин — превышение скорости, нарушение очередности проезда, ошибки при проезде пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, а также нарушения со стороны пешеходов.