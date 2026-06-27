Госавтоинспекция начала массовые проверки водителей на дорогах

Массовые и сплошные проверки водителей проведет Госавтоинспекция в последние выходные июня. Об этом сообщили региональные управления ведомства.

С особым вниманием инспекторы будут выявлять участников движения, севших за руль нетрезвыми.

Среди регионов, охваченных проверками, Ивановская, Тамбовская, Мурманская, Самарская и Рязанская области.

Россиянам напомнили, что вождение в состоянии опьянения — самая частая причина ДТП. Граждан попросили сообщать в полицию о людях, садящихся пьяными за руль или ведущих себя неадекватно на дорогах.

В предыдущие выходные на дорогах страны проходил аналогичный рейд. В ГИБДД напомнили, что отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой такие же последствия, как и пьяное вождение — лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф.