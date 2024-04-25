Власти Петербурга решили вернуть Пулковскому парку историческое название | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:25 Власти Петербурга решили вернуть Пулковскому парку историческое название

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Власти Санкт-Петербурга планируют вернуть Пулковскому парку историческое название. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В конце марта топонимическая комиссия предложила переименовать территорию в Парк Городов-Героев. По мнению экспертов, зеленая зона слабо связана с аэропортом Пулково, так как находится в пяти километрах от него.

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Парк получил соответствующее название в 2010 году. Теперь же ему хотят присвоить историческое имя.