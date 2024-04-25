Власти Петербурга решили вернуть Пулковскому парку историческое название | 360°

25 апреля 2024, 16:25
Власти Петербурга решили вернуть Пулковскому парку историческое название
Власти Санкт-Петербурга планируют вернуть Пулковскому парку историческое название. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В конце марта топонимическая комиссия предложила переименовать территорию в Парк Городов-Героев. По мнению экспертов, зеленая зона слабо связана с аэропортом Пулково, так как находится в пяти километрах от него.
Реклама
Парк получил соответствующее название в 2010 году. Теперь же ему хотят присвоить историческое имя.
Санкт-Петербург
Парки
Реклама
Реклама