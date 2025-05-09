«Горько» и троекратное «Ура!» Кавалерист попросил руку и сердце девушки в День Победы

Полицейский-кавалерист из Санкт-Петербурга в День Победы сделал предложение коллеге-возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Сегодня 32-летний инспектор взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Анне Соколовой, которая служит в том же подразделении», — рассказали в полиции.

Александр прямо на Исаакиевской площади в самый разгар торжественных мероприятий встал на колено и попросил возлюбленную стать его женой. Свидетелями оказались не только коллеги молодых людей, но и сотни случайных зрителей.

Анна ответила «да», услышав в ответ троекратное «Ура!» от сослуживцев.