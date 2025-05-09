«Горько» и троекратное «Ура!» Кавалерист попросил руку и сердце девушки в День Победы
Кавалерист сделал предложение девушке на Дне Победы в Петербурге
Полицейский-кавалерист из Санкт-Петербурга в День Победы сделал предложение коллеге-возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Сегодня 32-летний инспектор взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Анне Соколовой, которая служит в том же подразделении», — рассказали в полиции.
Александр прямо на Исаакиевской площади в самый разгар торжественных мероприятий встал на колено и попросил возлюбленную стать его женой. Свидетелями оказались не только коллеги молодых людей, но и сотни случайных зрителей.
Анна ответила «да», услышав в ответ троекратное «Ура!» от сослуживцев.
Подобный случай произошел в Екатеринбурге. Там военнослужащий роты почетного караула сделал своей девушке предложение во время парада. Он опустился на одно колено прямо на площади 1905 года.
Под аплодисменты смущенная девушка ответила согласием, сообщил сайт E1.ru.
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