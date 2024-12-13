Google Play принял неожиданное решение по российским разработчикам

Mash: Google Play перестал сотрудничать с разработчиками из России

Google Play прекратил обрабатывать платежи продавцов из России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на российских разработчиков.

Специалисты предоставили изданию письмо с соответствующим уведомлением. В документе сказано, что с 26 декабря Google Play прекращает обрабатывать платежи тех, чьи банковские адреса зарегистрированы в России, на неопределенный срок.

Финальные выплаты компания обещает провести 15 января. Предположительно, отключат и монетизацию приложений. Пользователи больше не смогут купить платные приложения или оформить подписку на них у разработчиков с российским банковским счетом.

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России еще в 2022 году. Причиной ограничений назывались проблемы с системой оплаты.

Ранее в ноябре депутат Немкин посоветовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google.