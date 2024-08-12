Google отключил монетизацию YouTube-блогерам из России

Google отключил сервис рекламы AdSense для всех YouTube-блогеров из России

Американская компания Google полностью отключила монетизацию блогерам из России на своей платформе YouTube. Об этом корпорация сообщила в письме для пользователей сервиса из России.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия», — отметили в Google.

В корпорации объяснили, что такие аккаунты не смогут получать доход от монетизации. Тем не менее, заработок за июль блогерам выплатят между 21 и 26 августа.

В марте 2022 года YouTube приостановил монетизацию авторам видео монетизацию для российской аудитории, а также отключил для них платные подписки и функции.

Ранее видеохостинги «VK Видео» и RuTube обогнали YouTube по популярности в разделе магазина App Store с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, а американская платформа оказалась на 10 строчке.