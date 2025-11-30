Гонорар «Бурановских бабушек» вырос почти вдвое за год

Гонорар «Бурановских бабушек» за год вырос почти в два раза. Теперь час их выступления стоит около миллиона рублей вместо прежних 350 тысяч. Организаторы отмечают, что спрос на народные коллективы растет, поэтому цены поднялись. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

При этом, по словам организаторов, участницы коллектива не привередничают: летают эконом-классом, в райдере просят кефир и гостинцы для внуков. Единственное изменение касается массовки — московских дедушек больше не приглашают. После концертов они слишком активно пытаются познакомиться, а артисткам в возрасте от 65 до 77 лет такая суета ни к чему.

На мероприятиях коллектив обычно выступает в составе пяти человек. В их программе — самые популярные номера, которые всегда получают отклик у зрителей: «Сигма Бой», «С любимыми не расставайтесь», «Порушка-Параня», «Катюша» и «Валенки».

После того как «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении-2012», они выступали в США и Японии. Сейчас продолжают гастролировать по фестивалям, корпоративам и концертам, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

