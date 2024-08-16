Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

Хакеры оказались способны взламывать гоночные велосипеды

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Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что хакеры способны дистанционно обходить защиту и взламывать профессиональные гоночные велосипеды. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное на сайте учебного заведения.

Ученые изучили строение велосипедов в профессиональном спорте и отметили, что некоторые модели оснащены переключателями передач, которые работают по беспроводному каналу и могут быть легко взломаны.

Также специалисты проверили лидирующий на рынке велогонок переключатель передач Shimano Di2. Оказалось, что гаджет можно легко взломать.

Ученые в ходе экспериментов доказали, что злоумышленник с помощью специального софта может повышать или понижать передачи на байке, тем самым снижая его эффективность.

Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к Telegram-каналам России.

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