Журналистка ван ден Энде: санкции ЕС не сработали — в магазинах Москвы есть все

В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Она назвала ситуацию с продуктами в Москве очень хорошей. По ее словам, с 2022 года нет особых изменений, несмотря на санкции ЕС.

«В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — указала она.

Журналистка заметила, что россияне имеют доступ к любым онлайн-СМИ, поэтому каждый может получать информацию извне и видеть позицию как РФ, так и Запада. Однако то, что дают в иностранных СМИ о России — противоположно тому, что можно наблюдать в Москве.

Она рассказала, что к ней в гости в прошлом году приезжали знакомые из Нидерландов. Путешественники удивились тому, что по улицам Москвы можно спокойно гулять, так как там «не расхаживают солдаты».

Из-за санкций против России может пострадать даже доллар. Издание Asia Times сообщило, что рестрикции снижают привлекательность американской валюты и могут вызвать его крах.