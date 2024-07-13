Доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций

Asia Times: санкции против России ведут к дедолларизации

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Антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности доллара как мировой валюты и могут вызвать его крах. Об этом сообщило издание Asia Times.

Авторы материала обратили внимание на прогноз главы Минфина США Джанет Йеллен, которая заявила, что санкции против России привели в замешательство государства-держателей долларовых резервов.

Большая часть Глобального Юга не желает работать с американской валютой, но пока не может полностью отказаться от нее. Этому в некоторой степени способствует политика БРИКС, направленная на дедолларизацию.

Решение американских властей заморозить российские валютные резервы стало пересечением красной линии для ряда крупных инвесторов.

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявлял, что БРИКС сможет предложить альтернативу, если доллар потерпит крах.

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