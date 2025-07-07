Многодетная мать Ирина Лыкова из Балашихи родила 11-го ребенка

Пара стремится всесторонне развивать своих детей. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и занимаются в творческих коллективах города.

«Мы с мужем всегда мечтали о большой и дружной семье. Для нас дети — это радость и смысл жизни. Я благодарна врачам и медсестрам центра за заботу, внимание и профессионализм. Здесь я уже чувствую себя как дома», — поделилась Ирина Лыкова.

Специалисты внимательно следили за состоянием Ирины на протяжении всей беременности. Благодаря их профессиональной поддержке роды прошли благополучно и спокойно.

«Беременность протекала хорошо, пациентка родила естественным путем и без осложнений. Здесь она становится мамой уже в девятый раз — мы хорошо знаем Ирину и всегда рады видеть ее в стенах нашего центра. Для нас важно, что женщины возвращаются и доверяют нам самое главное — здоровье своих детей», — рассказала акушер-гинеколог Татьяна Павлычева.

В октябре 2023 года Московский областной перинатальный центр отметил свое 20-летие. За эти годы здесь появилось на свет больше 100 тысяч детей. В центре выхаживают недоношенных детей с критически низкой массой тела и проводят уникальные гинекологические операции.