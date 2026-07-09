Около 2,4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках региона. По данным областного Минздрава, с начала года профилактические обследования уже прошли около 2,4 миллиона человек.

Благодаря диспансеризации врачи впервые выявили более 67 тысяч различных заболеваний, о наличии которых пациенты не подозревали.

«Кроме того, диагностика позволила обнаружить более 1,3 тысячи случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на дополнительное обследование, им назначено лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После прохождения обследования жители могут обсудить результаты с врачом в формате телемедицинской консультации.

Если в течение года пациент выполнил полный объем исследований, входящих в первый этап диспансеризации, медицинское заключение автоматически появится в его личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике или чат-бота Денис в мессенджере «Макс». Профилактические обследования проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».