Голикова рассказала о переходе на федеральные пенсии в новых регионах

Новые регионы поэтапно переходят на федеральные пенсии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Голикова выступила с докладом на совещании о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которое собрал президент Владимир Путин.

По ее словам, с 2023 года пенсии назначили более чем полутора миллионам человек.

«Из них 93% — это федеральные нормы», — пояснила вице-премьер.

Ранее Путин заявил, что согласно планам, к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни людей. Президент подчеркнул, что важно не только восстановить разрушенную инфраструктуру, но и создать основу для долгосрочного экономического роста.