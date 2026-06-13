Путин обозначил ориентиры. Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году
Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области должны достичь среднероссийских показателей качества жизни к 2030 году. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.
«Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», — отметил глава государства.
По словам президента, речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и о создании основы для долгосрочного экономического роста регионов.
«Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии», — заявил Путин.
Что уже удалось сделать
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа социально-экономического развития выполняется в полном объеме.
За последние годы в новых регионах восстановили более 7,7 тысячи многоквартирных домов общей площадью около 24 миллионов квадратных метров, 263 объекта здравоохранения, 1,7 тысячи учреждений образования и около 500 объектов культуры и спорта.
Кроме того, в Мариуполе удалось перейти на ежедневную подачу воды благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры.
Экономика показывает рост
По данным правительства, в 2025 году объем налоговых поступлений в Донбассе и Новороссии достиг 435 миллиардов рублей, что на 22% больше показателей предыдущего года.
Активно развивается и свободная экономическая зона. Сейчас в ней зарегистрировано более 500 участников, а общий объем заявленных инвестиций достиг 383 миллиарда рублей. Только за первые пять месяцев 2026 года инвестиции через банковский сектор выросли еще на 30%.
«Экономика развивается, налоги платятся. Мы видим, что новые регионы и сами растут, и обеспечивают дополнительный спрос на продукцию предприятий всей нашей страны, что способствует ее развитию», — отметил Хуснуллин.
Медицина и жилье остаются приоритетом
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что федеральные власти продолжат оснащать медицинские учреждения Донбасса и Новороссии современным оборудованием и транспортом.
По ее словам, в регионах уже оснащены пять онкологических центров и поставлено более 580 единиц медицинской техники. Вместе с тем кадровый вопрос остается одной из наиболее сложных задач. Сейчас в новых регионах работают около 46 тысяч врачей.
Особое внимание Приазовью
Отдельно Путин поручил сосредоточить усилия на реализации стратегии развития Приазовья. Она предусматривает модернизацию транспортной и туристической инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, рыбной отрасли и решение экологических проблем.
Президент подчеркнул, что развитие Донбасса и Новороссии остается одной из ключевых общенациональных задач, а жители регионов должны увидеть реальные изменения к лучшему уже в ближайшие годы.