Путин обозначил ориентиры. Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области должны достичь среднероссийских показателей качества жизни к 2030 году. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии .

«Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», — отметил глава государства.

По словам президента, речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и о создании основы для долгосрочного экономического роста регионов.

«Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии», — заявил Путин.

Что уже удалось сделать

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа социально-экономического развития выполняется в полном объеме.

За последние годы в новых регионах восстановили более 7,7 тысячи многоквартирных домов общей площадью около 24 миллионов квадратных метров, 263 объекта здравоохранения, 1,7 тысячи учреждений образования и около 500 объектов культуры и спорта.

Кроме того, в Мариуполе удалось перейти на ежедневную подачу воды благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры.