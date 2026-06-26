Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

В России рекордно низкий показатель безработицы, всего 2,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Такая ситуация на рынке труда уже стала привычной для страны, отметила Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ «Россия сегодня».

По ее словам, в 2019 году, до пандемии коронавируса, этот показатель, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составлял 4,6%.

Вице-премьер добавила, что на портале «Работа России» сейчас почти 2 миллиона открытых вакансий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уровень зарплат россиян в реальном выражении за последние пять лет вырос более чем на 30%. Он добавил, что также необходимо повышать производительность труда и эффективность производства.