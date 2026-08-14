Голикова назвала демографическую ситуацию в России непростой

Голикова: демографическая ситуация в России непростая, но она подконтрольна

В России демографическая ситуация очень непростая, но она подконтрольна. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова привело РИА «Новости» .

В четверг Голикова вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко с рабочей поездкой посетила Екатеринбург. Они осмотрели новое приемное отделение клинической больницы № 40.

«Свердловская область по коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%. Мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры количество родов увеличивалось, росла многодетность. Потому что детьми сильна страна», — вице-премьер.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснял, что демографическая ситуация помогает сдерживать рост безработицы в стране. По его словам, число вступающих в трудовой возраст молодых людей меньше, чем количество приближающихся к пенсионному работников.