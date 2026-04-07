Экономист Сафонов отнес демографическую ситуацию к факторам, сдерживающим безработицу
Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов назвал факторы, которые сдерживают рост безработицы в стране. Об этом сообщил сайт KP.RU.
В первую очередь специалист обратил внимание на демографическую ситуацию: число молодых людей, вступающих в трудовой возраст, сейчас меньше, чем количество работников, приближающихся к пенсионному возрасту.
«Во-вторых, свою роль играют меры, принимаемые властями для сокращения использования иностранной рабочей силы. Их суть — стимулировать работодателей к найму местных специалистов», — отметил экономист.
По его словам, рынок труда не требует от людей панически бояться увольнения и всеми силами держаться за рабочие места.