«Год семьи закончился, а проблема осталась». Женщин призвали отпускать с работы пораньше

Депутат Антропенко: инициатива о сокращении рабочего дня женщинам поможет семьям

Ingram Images
Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

Если работодатели будут отпускать женщин, имеющих детей, с  работы на час раньше, это положительно скажется на демографической ситуации. Инициатива о сокращении рабочего дня станет подспорьем для семей и повысит привлекательность материнства, заявил 360.ru депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«У нас прошедший год был годом семьи и в Государственной думе активно работали над тем, чтобы решить демографическую проблему. Год семьи закончился, а проблема осталась», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, женщинам после работы нужно уделять время детям, в том числе их дополнительному воспитанию образованию.

Очень сложно, если женщина заканчивает работать в 18 часов, успеть на все мероприятия, и от этого страдает семья. В такой ситуации высвободить один час времени и посвятить его семье и личным делам было бы серьезным подспорьем

Игорь Антропенко

Депутат Госдумы

Депутат напомнил, что многие дети посещают кружки и дополнительные секции, и работающие матери могут не успеть вечером проводить их до кружка. По его мнению, инициатива о сокращении рабочего дня поможет женщинам с детьми меньше уставать и уделять больше времени семьям.

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