«Год семьи закончился, а проблема осталась». Женщин призвали отпускать с работы пораньше
Депутат Антропенко: инициатива о сокращении рабочего дня женщинам поможет семьям
Если работодатели будут отпускать женщин, имеющих детей, с работы на час раньше, это положительно скажется на демографической ситуации. Инициатива о сокращении рабочего дня станет подспорьем для семей и повысит привлекательность материнства, заявил 360.ru депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«У нас прошедший год был годом семьи и в Государственной думе активно работали над тем, чтобы решить демографическую проблему. Год семьи закончился, а проблема осталась», — обратил внимание парламентарий.
По его словам, женщинам после работы нужно уделять время детям, в том числе их дополнительному воспитанию образованию.
Очень сложно, если женщина заканчивает работать в 18 часов, успеть на все мероприятия, и от этого страдает семья. В такой ситуации высвободить один час времени и посвятить его семье и личным делам было бы серьезным подспорьем
Игорь Антропенко
Депутат Госдумы
Депутат напомнил, что многие дети посещают кружки и дополнительные секции, и работающие матери могут не успеть вечером проводить их до кружка. По его мнению, инициатива о сокращении рабочего дня поможет женщинам с детьми меньше уставать и уделять больше времени семьям.