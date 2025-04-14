«Год семьи закончился, а проблема осталась». Женщин призвали отпускать с работы пораньше

Если работодатели будут отпускать женщин, имеющих детей, с работы на час раньше, это положительно скажется на демографической ситуации. Инициатива о сокращении рабочего дня станет подспорьем для семей и повысит привлекательность материнства, заявил 360.ru депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«У нас прошедший год был годом семьи и в Государственной думе активно работали над тем, чтобы решить демографическую проблему. Год семьи закончился, а проблема осталась», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, женщинам после работы нужно уделять время детям, в том числе их дополнительному воспитанию образованию.